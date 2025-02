Man hangt ondersteboven vast in hek in Breda, hulpdiensten moeten hem bevrijden

De politie ontving zaterdagochtend een melding van een persoon die in tuinen aan het gluren zou zijn aan de Evert Spoorwaterstraat in Breda. Bij aankomst bleek de situatie anders: een man hing ondersteboven vast aan een hek.

De melding kwam vlak na 11.00 uur binnen. De politie, brandweer en ambulance rukten uit om de man uit zijn benarde positie te bevrijden. Hij werd ter controle naar het ziekenhuis overgebracht.

Het is onduidelijk hoe de man in deze situatie terecht is gekomen. Bewoners van het huis waar de man aan het hek hing, vertellen tegen een verslaggever van Hart van Nederland dat de man een tijd in die woning heeft gewoond. Het zou gaan om een man die niet Nederlands spreekt.

Wil je de Hart van Nederland app op je telefoon? In de video bovenaan dit artikel zie je hoe dat moet.

Beeld: SQ Vision