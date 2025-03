Man ligt dagenlang hulpeloos thuis op de grond, politie vindt hem per toeval

Een man die vermoedelijk twee dagen hulpeloos op de grond in zijn woning in gemeente Son en Breugel lag, is per toeval gevonden door de hulpdiensten. De Brabander was eerder betrokken bij een ongeluk en had de plaats van het ongeval verlaten, waardoor wijkagenten hem in zijn woning kwamen opzoeken.

"Dat de man bezoek kreeg van de wijkagenten bleek ook zijn redding te zijn geweest", schrijft de politie op Instagram. Toen zij aanbelden werd er niet opengedaan. In de kamer zagen ze wel dat er een stoel was omgevallen. Met hulp van de brandweer kon de politie de woning binnen door een openstaand raam op de eerste verdieping.

Twee dagen

Een van de wijkagenten vond de man beneden op de grond. "De man had nog ademhaling maar was te zwak om te reageren op vragen", aldus de politie die vermoedt dat hij daar al twee dagen lag. Wat de man mankeerde, is niet bekend. Volgens het Eindhovens Dagblad ging het om een oudere man, die enkele dagen eerder schade had veroorzaakt aan een auto.

