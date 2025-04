Man zwaargewond na val op spoor bij station Middelburg

Op het NS-station in Middelburg is dinsdagavond een man zwaargewond geraakt nadat hij door een trein werd aangereden. Het slachtoffer viel volgens de politie van het perron en belandde op het spoor, precies op het moment dat er een trein aankwam.

Rond 22.40 uur rukten meerdere hulpdiensten uit, waaronder de traumahelikopter uit Rotterdam. De man werd ter plekke gereanimeerd. Daarna is hij per ambulance naar een helikopter gebracht, die was geland bij de Schietbaan langs de N57. Die weg werd tijdens het landen tijdelijk afgesloten. Even voor half twaalf is hij met spoed overgevlogen naar het ziekenhuis.

De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk precies kon gebeuren. Een deel van het station werd afgezet met linten. Ook werd het treinverkeer tussen Middelburg en Vlissingen stilgelegd. NS meldde dat er tot zeker 01.00 uur vannacht geen treinen reden op dat traject.

Slachtofferhulp

Over de toestand van de man is nog niets bekendgemaakt. De politie benadrukt dat het incident ingrijpend kan zijn geweest voor omstanders. “Mocht u getuige zijn geweest, dan kunt u zich bij ons melden. We kunnen u ook in contact brengen met slachtofferhulp”, aldus een woordvoerder.

De verwachting is dat het treinverkeer woensdagochtend volgens normale dienstregeling wordt hervat. Op de site van de NS is te zien dat er geen storingen of vertragingen zijn om en rondom Middelburg.