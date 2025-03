Man (55) overleden na botsing tegen boom in Drentse Peest

Een 55-jarige automobilist is woensdagmiddag overleden bij een verkeersongeluk op de Veldweg in het Drentse Peest, meldt de politie op X. Dit gebeurde nadat het voertuig crashte op een boom. Het voertuig is door het ongeval zwaar beschadigd.

Het ongeluk gebeurde rond 16.30 uur. De 55-jarige bestuurder was de enige inzittende van het voertuig en overleed ter plekke aan zijn verwondingen. Het is nog niet bekend hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren.

De politie is een onderzoek gestart naar de toedracht van het ongeluk.