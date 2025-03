Man (49) overleden na auto-ongeluk in Hengelo, 22-jarige aangehouden

Bij een verkeersongeval in Hengelo (Overijssel) is maandag een 49-jarige automobilist om het leven gekomen, meldt de politie. Een 22-jarige man is als verdachte aangehouden.

Het ongeval gebeurde rond 16.30 uur op de Diamantstraat, een weg op een industrieterrein. Er waren twee auto's bij betrokken. Het slachtoffer overleed ter plekke. De andere bestuurder, de 22-jarige verdachte, raakte niet gewond.

Agenten onderzoeken de toedracht van het ongeluk. De verdachte zit op dit moment nog vast. Hij was in ieder geval niet onder invloed, aldus de politie.

Hart van Nederland/ANP