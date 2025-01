Man (27) raakt ernstig gewond bij heftig ongeval in Bolsward

In het Friese Bolsward is in de nacht van zaterdag op zondag een ernstig ongeval gebeurd. Bij het ongeval raakte een 27-jarige man ernstig gewond, meldt de politie.

De politie ontving rond 03.50 uur een melding van een eenzijdig ongeval aan de Dijkstraat. Verschillende hulpdiensten snelden zich naar de plek toe. Het slachtoffer is uiteindelijk met een traumahelikopter naar het ziekenhuis vervoerd.

Een getuige laat weten dat de automobilist met ongeveer 80 kilometer per uur op hem af kwam rijden. Hij reed vervolgens heel hard over de stoep heen. Het scheelde niet veel of de getuige lag onder de auto, weet hij te vertellen. "Ik zag één iemand uit de auto stappen. Hij had ernstig hoofdletsel. Het was niet normaal."

Op beelden is te zien dat de auto tegen een boom is gebotst. Ook is er veel schade aan de pui van een gebouw. Glasscherven liggen op de grond en de muur is beschadigd.

Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt nu onderzocht.