Man (25) uit 's Gravenmoer overleden bij frontale botsing in Waalwijk

De persoon die donderdagavond om het leven kwam bij een frontale botsing op de Biesbosweg in het Brabantse Waalwijk, is een 25-jarige man uit 's Gravenmoer, dat in de gemeente Dongen ligt. Dat meldt de politie vrijdag.

In de auto van het slachtoffer zaten ook een 30-jarige man uit Sprang-Capelle en een jongen. Beiden raakten zwaargewond en moesten met spoed naar het ziekenhuis.

Verkeerde weghelft

De bestuurder van de andere auto, die vermoedelijk op de verkeerde weghelft reed en frontaal op de tegemoetkomende auto botste, is een 22-jarige man uit Sprang-Capelle. Ook hij is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren.

Volgens een politiewoordvoerder is de bestuurder niet aangehouden. Toen het ongeluk gebeurde, was het niet mogelijk om een bloed- en blaastest bij hem te doen, maar dit wordt in het ziekenhuis alsnog gedaan.