Dode en gewonde na harde klap tegen boom in Weert

Op de Lozerweg in Weert is in de nacht van donderdag op vrijdag een ernstig ongeval gebeurd. Iets na 1.00 uur botste een auto tegen een boom. Eén persoon kwam daarbij om het leven, een ander raakte gewond.

De auto reed vanuit de richting van Sluis 16 toen het voertuig van de weg raakte. Daarna botste de auto tegen een boom. De klap was groot: het motorblok kwam los uit de auto en de boom kwam deels in het voertuig terecht.

Hulpdiensten vonden twee inzittenden buiten de auto. Eén van hen was overleden. De ander is met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De Lozerweg na het ongeval afgesloten voor onderzoek.