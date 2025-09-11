Scooterrijdster (47) overleden na ongeval met vrachtwagen in Weert

Op de Wilhelminasingel in Weert is donderdagochtend een 47-jarige scooterrijdster uit Weert omgekomen bij een aanrijding met een vrachtwagen. Dat bevestigt de politie.

Het ongeluk gebeurde in de Limburgse stad op een drukke verkeersweg. Hulpdiensten rukten massaal uit, maar hulp mocht niet meer baten.

De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren, de bestuurder van de vrachtwagen wordt gehoord.

ANP