Man doet levensgevaarlijk dutje op dakrand in Weert

Ongeluk

Vandaag, 12:19

De hulpdiensten hebben zondagochtend een man van het dak gehaald in Weert. Dat meldt een correspondent ter plaatse. Omstanders waren bang dat de man zou vallen en sloegen alarm. De man zelf had alleen niks door van alle commotie want hij lag een dutje te doen.

Een onderbuurman probeerde de man nog toe te spreken, maar hij reageerde niet. De man lag gevaarlijk op de rand van de derde verdieping, nadat hij via een dakraam naar buiten was geklommen. Uit voorzorg gooide de onderbuurman matrassen naar beneden. De brandweer kwam ter plaatse en haalde de slapende man met een ladderwagen van het dak.

Het ambulancepersoneel heeft de man gecontroleerd; hij was niet gewond. De politie onderzoekt of verdere zorg of ondersteuning nodig is.

