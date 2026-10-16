Motorrijder overleden na ernstig ongeval met auto

Een motorrijder is vrijdagochtend overleden na een botsing met een auto in het Limburgse Voerendaal, meldt de politie. Het ongeluk gebeurde rond 09.30 uur op de Bergseweg. Hoe de twee voertuigen met elkaar in botsing konden komen, is nog niet duidelijk.

De hulpdiensten rukten massaal uit na de melding van het ongeval. Politie, brandweer en ambulances kwamen ter plaatse om hulp te verlenen. Ook werd een traumahelikopter ingezet om de gewonde motorrijder naar het ziekenhuis te vervoeren.

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Weg afgesloten

"Het gaat om een aanrijding tussen een motor en een auto. De bestuurder van de motor is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis vervoerd. De bestuurder van de auto is niet gewond", laat een woordvoerder van de politie Limburg weten aan Hart van Nederland.

Volgens de politie waren alleen de twee bestuurders bij het ongeluk betrokken. De Bergseweg is voorlopig afgesloten. Meer informatie over het slachtoffer kan de politie op dit moment niet delen. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het fatale ongeval.