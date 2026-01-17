Volg Hart van Nederland
Man zwaargewond na aanrijding Venlo, mogelijk betrokken bij mishandeling

Ongeluk

Vandaag, 19:52 - Update: 29 minuten geleden

Een man is zaterdagavond in Venlo ernstig gewond geraakt na een aanrijding. De man was op de vlucht voor de politie vanwege een mishandeling in de buurt, maar werd geschept door een auto. Hij is naar het ziekenhuis overgebracht vanwege zijn verwondingen.

De politie kreeg zaterdagavond aan het begin van de avond een melding binnen van een mishandeling in de buurt van de Nijmeegseweg in Venlo. De man die erbij betrokken was, vluchtte te voet voor de agenten die kwamen aanrijden. Bij het oversteken van de weg is hij aangereden.

De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. De identiteit van het slachtoffer is niet bekend gemaakt, eveneens van een mogelijk slachtoffer van de mishandeling eerder op de avond.

Door Redactie Hart van Nederland

