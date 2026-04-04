Spookrijdster veroorzaakt botsing met vijf auto's op A67 bij Venlo

Ongeluk

4 apr 2026, 18:07 - Update: 4 apr 2026, 19:36

Een spookrijdster heeft zaterdag aan het einde van de middag een ongeluk veroorzaakt op de A67 bij Venlo. Dat bevestigt de politie Limburg. Het ongeval gebeurde ten westen van de stad, in de richting van Venlo.

Volgens de politie waren vijf personenauto's betrokken bij de botsing. De impact was groot: meerdere voertuigen raakten beschadigd en moesten worden afgevoerd.

Zeker een persoon naar ziekenhuis

Rijkswaterstaat meldt dat drie auto's door een berger zijn meegenomen. Het lijkt vooral te gaan om materiële schade. Eén persoon is wel naar het ziekenhuis gebracht voor een medische controle.

Door het ongeluk werd het verkeer tijdelijk omgeleid. Rond 17.30 uur meldde de ANWB dat de situatie weer onder controle was en dat omrijden niet meer nodig was.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

