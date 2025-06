Motorrijder overleden bij ongeluk in Venlo

Een motorrijder is dinsdagavond overleden bij een ongeluk op de Eindhovenseweg in Venlo. De politie doet onderzoek.

Het ongeval gebeurde rond 18.00 uur. Hulpdiensten rukten massaal uit. De motorrijder is nog gereanimeerd, maar de hulp mocht niet baten. Het slachtoffer is ter plekke aan zijn verwondingen overleden.

Op de beelden is te zien hoe de helm meters verder op de weg ligt. Het is nog niet bekend of het om een eenzijdig ongeval gaat of dat er meerdere voertuigen betrokken waren.