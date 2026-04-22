Jongen overleden bij aanrijding met vrachtwagen in Venlo

Een minderjarige jongen is woensdagochtend om het leven gekomen bij een verkeersongeval in Venlo. Dat meldt de politie. Hij werd aangereden door een vrachtwagen op de Klagenfurtlaan. Het slachtoffer, afkomstig uit dezelfde stad, overleed ter plaatse aan zijn verwondingen.

Het ongeluk gebeurde rond 5.50 uur. Volgens de politie lijkt het erop dat de minderjarige te voet was, al wordt niet uitgesloten dat hij mogelijk op een fiets reed.

De vrachtwagenchauffeur is meegenomen voor verhoor, bevestigt een woordvoerster van de politie. Over hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren, doet de politie voorlopig geen uitspraken.