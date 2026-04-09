Scooterrijder (19) overleden na aanrijding met bestelbus in Tegelen

Ongeluk

Vandaag, 20:06

Een scooterrijder is donderdag overleden bij een aanrijding met een bestelbus in het Limburgse Tegelen. Het gaat om een 19-jarige man uit het dorp. Dat meldt de politie.

Het ongeluk gebeurde even voor 17.00 uur op de Beukenstraat. Bij de aanrijding kwam de scooterrijder ten val. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse, maar reanimatie mocht helaas niet meer baten. Het slachtoffer overleed ter plekke.

De oorzaak van het ongeval is nog niet bekend. Specialisten van de Forensische Opsporing Verkeer doen onderzoek naar de toedracht van het ongeluk. 

Door Redactie Hart van Nederland

