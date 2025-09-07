Terug

Gewonde bij aanrijding in Schinveld, verdachte aangehouden

Ongeluk

Vandaag, 08:23

In Schinveld, in Zuid-Limburg, is zaterdagavond een persoon aangehouden na een aanrijding tussen twee voertuigen. Het ongeluk gebeurde op de N274, ter hoogte van de Echterbaan richting Duitsland.

Bij de botsing raakte één persoon gewond. Hoe ernstig het letsel is, heeft de politie nog niet bekendgemaakt. Na de aanrijding werd de Echterbaan in de richting van de Duitse grens afgesloten voor verkeer.

De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. Verdere details over de verdachte of de omstandigheden van het ongeluk zijn nog niet naar buiten gebracht.

