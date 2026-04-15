Explosie verwoest complete woning in Roermond: brandweer zoekt slachtoffers

Een explosie heeft in de nacht van dinsdag op woensdag een woning aan de Broekhin Noord in Roermond verwoest. Het dak en de gevel kwamen door de klap bij overburen terecht. In de straat liggen veel brokstukken.

Een vrachtwagenchauffeur die in de straat aan het lossen was, zag de explosie gebeuren en belde de hulpdiensten, meldt een correspondent ter plaatse.

Guido Frenken van de Veiligheidsregio Limburg-Noord vertelt dat er nog urenlang wordt gezocht naar mogelijke slachtoffers:

Onderzoek naar aanwezigheid personen

Op het adres zou niemand ingeschreven staan. Netbeheerder Enexis heeft het gas en de elektriciteit afgesloten, waarna de brandweer kon beginnen met het onderzoek. Ook is met een drone gezocht om te controleren of er iemand in de woning was.

De straat blijft voorlopig afgesloten vanwege brokstukken en mogelijke aanwezigheid van asbest.