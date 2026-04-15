Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Explosie verwoest complete woning in Roermond: brandweer zoekt slachtoffers

Ongeluk

Vandaag, 07:52

Link gekopieerd

Een explosie heeft in de nacht van dinsdag op woensdag een woning aan de Broekhin Noord in Roermond verwoest. Het dak en de gevel kwamen door de klap bij overburen terecht. In de straat liggen veel brokstukken.

Een vrachtwagenchauffeur die in de straat aan het lossen was, zag de explosie gebeuren en belde de hulpdiensten, meldt een correspondent ter plaatse.

Guido Frenken van de Veiligheidsregio Limburg-Noord vertelt dat er nog urenlang wordt gezocht naar mogelijke slachtoffers:

0:16

Onderzoek naar aanwezigheid personen

Op het adres zou niemand ingeschreven staan. Netbeheerder Enexis heeft het gas en de elektriciteit afgesloten, waarna de brandweer kon beginnen met het onderzoek. Ook is met een drone gezocht om te controleren of er iemand in de woning was.

De straat blijft voorlopig afgesloten vanwege brokstukken en mogelijke aanwezigheid van asbest.

Door Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.