Jongen (15) overleden door val op agrarisch bedrijf in Nederweert

Een 15-jarige jongen is overleden door een bedrijfsongeval in Nederweert. Het slachtoffer overleed donderdag aan zijn verwondingen na een val woensdagmiddag op een agrarisch bedrijf. Dat meldt L1 Nieuws.

Het ongeval gebeurde woensdag bij een agrarisch bedrijf in de Limburgse plaats. De jongen was bezig met sloopwerkzaamheden en is daarbij gevallen. Hij overleed donderdag aan zijn verwondingen.

De arbeidsinspectie doet zoals gebruikelijk in dit soort situaties onderzoek naar het ongeval.