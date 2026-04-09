Motorrijder komt om bij zwaar ongeval met bestelbus in Maastricht

Een motorrijder is donderdagmiddag om het leven gekomen bij een verkeersongeval op de Galjoenweg in Maastricht. Dat meldt de politie. Bij het ongeluk was ook een bestelbus betrokken, laat een correspondent ter plaatse weten.

Wat er precies is gebeurd, is nog niet duidelijk. De politie is een onderzoek gestart en zegt nog niets over de identiteit van het slachtoffer.

Weg afgesloten

De hulpdiensten rukten massaal uit. Ook een traumateam met een Duitse traumahelikopter uit Aken werd opgeroepen om hulp te verlenen. Die inzet bleek uiteindelijk niet meer nodig.

Specialisten van de Forensische Opsporing Verkeer en het Opsporing Team Verkeer doen onderzoek naar de toedracht van het ongeluk. De Galjoenweg is afgesloten voor dat onderzoek.