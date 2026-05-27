Dode en gewonde na frontale aanrijding bij Limburgse Kelpen-Oler

Op de N280 ter hoogte van het Limburgse dorp Kelpen-Oler is woensdagochtend een automobilist om het leven gekomen door een aanrijding met een vrachtwagen. Een bestuurder van een bestelbus die na het ongeluk op de personenauto botste, is gewond geraakt, laat een woordvoerder van de politie weten. De chauffeur is naar het ziekenhuis gebracht.

De personenauto en de vrachtwagen botsten rond 08.30 uur frontaal op elkaar, nadat de automobilist door nog onbekende oorzaak op de verkeerde weghelft terecht was gekomen. Het gaat om een man, meldt de politie.

Hoe de vrachtwagenchauffeur eraan toe is, is niet bekendgemaakt.