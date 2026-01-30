Voetganger (79) overleden na aanrijding met auto in Horst

In het Limburgse Horst is donderdagavond een 79-jarige man uit Leunen om het leven gekomen bij een verkeersongeluk. Dat meldt de politie. De man was te voet en werd aangereden door een automobilist.

Het ongeluk gebeurde rond 18.00 uur op de Doolgaardstraat. Wat er precies misging op de weg is nog niet duidelijk.

Hulpdiensten kwamen snel ter plaatse en ontfermden zich over het slachtoffer. De man werd met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Daar is hij later overleden aan zijn verwondingen, meldt de politie.

Onderzoek naar toedracht

De politie is een onderzoek gestart naar de toedracht van het ongeval. Daarbij wordt gekeken hoe de aanrijding heeft kunnen gebeuren en wat de rol van de betrokken automobilist was.