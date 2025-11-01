Dode na frontale botsing op N279 in Horn

Op de N279 bij het Limburgse Horn is in de nacht van vrijdag op zaterdag zeker één persoon om het leven gekomen bij een zwaar ongeluk. Dat bevestigt de politie aan Hart van Nederland.

Rond 0.30 uur botsten twee auto's frontaal op elkaar. Door de harde klap kwamen beide voertuigen aan weerszijden van de weg terecht. De ravage was groot: overal lagen brokstukken verspreid.

Hulpdiensten rukten massaal uit. Brandweer, politie, meerdere ambulances en een traumahelikopter kwamen ter plaatse. Voor één van de inzittenden kwam de hulp te laat.

Hoe het ongeluk kon gebeuren, is nog niet duidelijk. De politie onderzoekt de toedracht.