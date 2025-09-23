Automobilist (73) overlijdt na frontale botsing met vrachtwagen in Heibloem

Een automobilist is om het leven gekomen bij een aanrijding in Heibloem, Limburg. Dinsdagochtend zijn een auto en vrachtwagen frontaal op elkaar gebotst rond de klok van 06.30 uur. Het slachtoffer is een 73-jarige man uit Meijel.

Hoe het ongeluk kon gebeuren op de Meijelseweg, wordt nog door de hulpdiensten onderzocht. De weg is daardoor enige tijd even afgesloten, meldt de politie.

ANP