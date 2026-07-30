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Dodelijk ongeval bij bedrijf op Chemelot: medewerker bekneld in machine

Ongeluk

Vandaag, 15:36

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Bij een bedrijf op het Limburgse industriecomplex Chemelot is woensdag een medewerker om het leven gekomen door een bedrijfsongeval. Het slachtoffer, een 63-jarige persoon, raakte bekneld in een machine.

Het ongeval gebeurde rond 11.30 uur bij petrochemiebedrijf Sabic. Hoe het slachtoffer bekneld kon raken, is nog niet bekend.

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Chemelot hangt vlag halfstok na overlijden medewerker

De Arbeidsinspectie doet onder leiding van het Openbaar Ministerie onderzoek naar de toedracht van het ongeval.

Volgens De Limburger is bedrijven op het Chemelot-terrein gevraagd de vlag halfstok te hangen uit respect voor het overleden slachtoffer.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP
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