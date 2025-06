Persoon overlijdt bij werk aan de weg in Born, vrachtwagen betrokken

Op de Baan in het Limburgse Born is vrijdagochtend een persoon overleden bij een ernstig ongeval. Het slachtoffer kwam tijdens werkzaamheden in aanraking met een voertuig, bevestigt de Arbeidsinspectie aan Hart van Nederland.

Het ongeluk gebeurde rond 09.10 uur, ter hoogte van de Limbrichterweg. De politie meldt dat er een vrachtwagen betrokken was. Op het moment van het incident waren delen van de weg afgesloten vanwege werkzaamheden. Hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar konden niets meer voor het slachtoffer doen.

Volgens de politie lijkt het te gaan om een bedrijfsongeval. De Arbeidsinspectie onderzoekt het incident. Over de identiteit van het slachtoffer of de precieze toedracht is niets bekend gemaakt.