Wild zwijn omgekomen na botsing Koninklijke Marechaussee in Berg en Terblijt

Een wild zwijn is in de nacht van dinsdag op woensdag in het Limburgse Berg en Terblijt overleden nadat het in botsing kwam met een voertuig van de Koninklijke Marechaussee. Dat bevestigt de politie aan Hart van Nederland. De auto heeft flinke schade opgelopen.

Het ongeval gebeurde rond 02.30 uur op de Rijksweg N590. Toen het dienstvoertuig op die weg reed, stak een wild zwijn plots over vanuit de bosjes. De bestuurder kon het dier niet meer ontwijken en botste ertegenaan. Het dier overleed ter plekke aan zijn verwondingen.

De inzittenden van het dienstvoertuig kwamen met de schrik vrij, aldus de politie. Op beelden is te zien dat de auto wel flink beschadigd is door de klap.