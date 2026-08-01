OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

'A2 dicht na botsing vrachtwagens: weg bezaaid met toiletartikelen'

Ongeluk

Vandaag, 08:32

Link gekopieerd

De A2 richting Maastricht is zaterdagochtend nog altijd afgesloten na een botsing tussen twee vrachtwagens bij de afrit Ittervoort. Bij het ongeluk kantelde een van de vrachtwagens en kwam op zijn zijkant terecht. De andere vrachtwagen kwam dwars over de rijbaan te staan. Eén chauffeur is naar het ziekenhuis gebracht, meldt een correspondent ter plaatse.

Nieuw: Volg Hart van Nederland op Google

Het ongeluk gebeurde rond 02.15 uur. Vanwege de ernst van de melding rukten meerdere ambulances, brandweer- en politie-eenheden uit. Ook een traumahelikopter werd gealarmeerd, maar die hoefde uiteindelijk niet ter plaatse te komen. Beide chauffeurs zijn gecontroleerd door ambulancepersoneel, aldus de correspondent.

Snelweg bezaaid met lading

Door de botsing ontstond een grote ravage op de A2. De rijbanen kwamen vol te liggen met brokstukken en de lading van een van de vrachtwagens. Onder meer toiletblokken, zeep, papier, vuilniszakken en flesjes mocktails belandden op het asfalt.

Verkeer richting Maastricht wordt omgeleid via de afrit en kan vervolgens via de toerit de A2 weer op.

Opruimen duurt uren

Rijkswaterstaat, een bergingsbedrijf en een aannemer zijn bezig met het bergen van de vrachtwagens en het opruimen van de lading. Ook het wegdek moet worden gereinigd. Rijkswaterstaat verwacht dat de werkzaamheden nog tot zeker 10.00 uur duren.

De afsluiting komt op een druk moment. Zaterdag is het zwarte zaterdag op de Europese wegen en in Midden-Nederland is de bouwvakvakantie begonnen, waardoor veel vakantieverkeer onderweg is.

Door Redactie Hart van Nederland
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.