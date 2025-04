Lijnbus botst met brommobiel in Arnhem: bestuurder overleden

Door een botsing tussen een lijnbus en een brommobiel in Arnhem is zaterdagmiddag iemand om het leven gekomen, meldt de politie. Het dodelijke slachtoffer is de bestuurder van de brommobiel.

Het ongeluk gebeurde rond 13.30 uur op de Eldenseweg in Arnhem-Zuid. Over de identiteit van het slachtoffer kan een woordvoerster van de politie nog niets zeggen.

Ook is nog niet bekend hoe het ongeval kon gebeuren. De politie doet onderzoek.

ANP