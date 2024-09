Lift valt plotseling tijdens bouwwerkzaamheden Eindhoven: monteur raakt zwaargewond

Op een bouwplaats in Eindhoven is een liftmonteur ernstig gewond geraakt nadat hij bekneld raakte onder een lift. Het ongeluk vond plaats op de bouwplaats aan de Veemstraat, waar een nieuwe woontoren in aanbouw is. Terwijl de monteur aan het werk was, zakte de lift onverwachts naar beneden. Hoe dit precies kon gebeuren, is nog niet duidelijk.

Volgens de brandweerwoordvoerder zijn beide benen van de man zwaar beschadigd. Wel was het slachtoffer nog aanspreekbaar en bij kennis toen hij werd geholpen.

De brandweer moest de lift omhoog takelen om de man te bevrijden. Hij is met spoed naar een ziekenhuis in Tilburg gebracht voor verdere behandeling.