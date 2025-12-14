Lichaam op A79 bij Valkenburg, onduidelijk hoe slachtoffer omkwam

Op de snelweg A79 is zondagavond bij Valkenburg een lichaam gevonden. De politie weet nog niet om wie het gaat en hoe diegene is overleden.

'Rond 21.00 uur meldden verschillende automobilisten bij de politie dat ze een persoon zagen liggen op de rijbaan', meldt de politie zondagavond: 'De persoon bleek te zijn overleden en de politie is meteen gestart met een onderzoek.'

Op dit moment is nog niet duidelijk wie de persoon op de rijbaan is, wat er is gebeurd en hoe de persoon om het leven is gekomen, zegt de politie. 'Het onderzoek richt zich op het beantwoorden van deze vragen.'

De A79 is zondagavond gestremd voor alle verkeer. De snelweg is richting Maastricht afgesloten.