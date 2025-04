Lichaam gevonden in Maas bij Maastricht, politie doet onderzoek

In Maastricht is donderdagochtend een levenloos lichaam aangetroffen in de Maas, ter hoogte van de Maaspromenade. Dat meldt regionale omroep L1.

De eerste melding kwam rond 08.20 uur binnen. Kort daarna werd het lichaam gevonden. Hulpdiensten kwamen snel ter plaatse, waaronder de brandweer en een duikteam. Ook werd een waterscooter ingezet om het water af te zoeken.

Onderzoek

Wat er precies is gebeurd en hoe de persoon in het water terecht is gekomen, is nog onbekend. De politie doet onderzoek naar de identiteit van het slachtoffer en de omstandigheden rond het incident. Toeschouwers worden op afstand gehouden zodat het onderzoek rustig kan verlopen.