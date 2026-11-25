Bij een botsing tussen een lijnbus en een vrachtwagen bij Lelystad zijn woensdagochtend meerdere mensen zwaargewond geraakt. Het ongeluk gebeurde rond 08.00 uur op de Larserweg, ter hoogte van de Vogelweg.

Volgens de politie raakten minstens vijf mensen zwaargewond. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Veel hulpdiensten, waaronder meerdere ambulances, zijn ter plaatse.

De bus is van ov-bedrijf EBS. "Door de vrachtauto is de zijkant van de bus helemaal opengetrokken", aldus een woordvoerder. Daardoor zijn meerdere buspassagiers gewond geraakt. Op beelden is te zien dat de vrachtwagen betonnen palen vervoert waarvan er een is afgebroken, en dat de zijkant van de bus zwaar beschadigd is. "Dit was heftig", zegt de woordvoerder.

De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk. Door de aanrijding staat er een lange file op de Larserweg vanuit Lelystad. Verkeer richting Harderwijk moet rekening houden met flinke vertraging.