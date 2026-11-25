Onder de zwaargewonden van een aanrijding tussen een lijnbus en een vrachtwagen bij Lelystad bevinden zich twee kinderen. De politie meldt dat het in totaal gaat om vier zwaargewonden.

Betonpalen

Een lijnbus met ongeveer 15 passagiers en een vrachtwagen met een lading betonpalen reden woensdagochtend naast elkaar over de Larserweg (N301). Bij een kruising sloeg de vrachtwagen rond 07.50 rechtsaf. Hierbij zwenkte de vrachtwagen uit en doorboorde de betonpalen de zijkant van de lijnbus.

Een aantal passagiers is gewond geraakt, waarvan één zwaargewond. In totaal zijn vier slachtoffers overgebracht naar een ziekenhuis, waaronder twee minderjarigen. Enkele passagiers zijn terplekke behandeld aan lichte verwondingen.

De politie heeft de bestuurder van de lijnbus en de vrachtwagen aangehouden. Beide verdachten, een 49-jarige man uit de gemeente Leeuwarden en een vrouw van 45-jaar uit de gemeente Kampen worden verhoord.

Slachtofferhulp

De politie heeft nog niet met alle passagiers gesproken die in de lijnbus hebben gezeten en wil graag met deze slachtoffers in contact komen. Niet alleen als getuigen, maar ook om eventueel slachtofferhulp aan te bieden. Heb jij in de bus gezeten, neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of meld je bij een politiebureau.