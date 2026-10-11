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'Hond overleden bij botsing tussen motorrijder en voetganger'

Ongeluk

Vandaag, 09:07

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Bij een ongeluk in Leidschendam is zaterdagavond een hond om het leven gekomen. Vermoedelijk botste een motorrijder op een voetganger die op dat moment zijn hond uitliet. Dat meldt Omroep West.

Het ongeval gebeurde op de Oude Trambaan iets na 23.30 uur. Na de aanrijding kwamen meerdere ambulances ter plaatse. De voetganger is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, aldus de omroep. De motorrijder werd ter plaatse door ambulancepersoneel gecontroleerd en behandeld.

Hoe de aanrijding precies kon gebeuren, wordt nog onderzocht.

Door Redactie Hart van Nederland
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