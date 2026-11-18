Vijf personen zijn woensdagmiddag gewond geraakt bij een ernstig verkeersongeval op de Euregioweg in Landgraaf. Rond 12.45 uur kregen de hulpdiensten melding van de zware aanrijding, zo laat de politie Limburg via X weten. Een traumahelikopter uit Duitsland is aanwezig voor medische ondersteuning.

De brandweer, politie en ambulancediensten waren snel ter plaatse om hulp te verlenen. Onder de slachtoffers zijn vier kinderen. De brokstukken liggen over de weg verspreid, en de weg is in verband met hulpverlening en aansluitend technisch onderzoek afgesloten door de politie.

Letsel en identiteit

Op dit moment kan de politie nog geen andere informatie verstrekken over het exacte letsel en identiteit van de betrokken slachtoffers. De oorzaak is deel van het onderzoek, waarvoor momenteel experts van het team verkeersongevallenanalyse (VOA) ter plaatse zijn.