KNRM redt verkleumde naakte man van boei bij Vlieland

De KNRM heeft maandagochtend een naakte zwemmer van een boei gered bij Vlieland. De man had een frisse duik genomen, maar onderschatte de afstand tot de kust. Uiteindelijk belandde hij verkleumd op een boei in het water.

Rond 06.15 uur rukte de reddingsdienst uit met twee boten na een melding over een mogelijke persoon in nood. Ter plaatse troffen de hulpverleners de man aan, die zonder zwembroek te water was gegaan. Hij bleek niet meer in staat om op eigen kracht terug te zwemmen.

De KNRM bracht hem veilig aan boord. De reddingsdienst benadrukt dat open water verraderlijk kan zijn. "Koud water, stroming en afstanden doen meer met je lijf dan je denkt", waarschuwt de KNRM. Hun advies: ga gerust zwemmen met warm weer, maar "neem je gezonde verstand mee en je zwembroek ook maar gewoon".