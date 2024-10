Klussen gaat vreselijk fout: man zaagt per ongeluk eigen vingers af

Een man is vrijdagmiddag door een ongeval zijn vingers verloren in Rijswijk. Dat laat de politie weten aan Hart van Nederland. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht.

Het ging mis op de Havenstraat in Den Haag. Volgens een correspondent ter plaatse was het slachtoffer aan het doe-het-zelven toen hij per ongeluk de zaag in zijn vingers zette. De man is daarna met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hulpdiensten hebben nog gezocht naar de vingers.

Hoe het ongeluk precies kon gebeuren, kon de woordvoerder van de politie niet zeggen. De politie laat weten dat het om een ongeval gaat en geen misdrijf.