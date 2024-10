Kluis door voorruit bij fataal ongeval A50, politie zoekt vierde verdachte

Bij het dodelijke ongeval op de A50 bij knooppunt Valburg zijn woensdagnacht twee 21-jarige mannen uit Utrecht om het leven gekomen. Een derde persoon, een 25-jarige man uit Oss, raakte zwaargewond. Dat meldt het AD. In de auto werd een kluis aangetroffen die vermoedelijk afkomstig is van een inbraak.

Volgens de krant zou de kluis tijdens het ongeluk door de voorruit zijn gevlogen. Het politieonderzoek richt zich nu dan ook op de mogelijkheid dat de inzittenden op de vlucht waren na een misdrijf. Bij het dodelijke ongeval had de gecrashte auto's kentekenplaten die toebehoren aan een andere auto.

Vierde verdachte

De politie is daarnaast op zoek naar een mogelijke vierde verdachte, die na het ongeval te voet zou zijn gevlucht. Er is een Burgernet-actie gestart om deze persoon te vinden. Hij zou gewond zijn geraakt aan zijn hoofd. De politie waarschuwt om de man niet zelf te benaderen. In de omgeving wordt gezocht met een politiehelikopter.

Het ongeluk vond plaats rond 03.30 uur op de toerit naar de A15. Volgens het AD is een explosievendeskundige ingeschakeld om de auto te onderzoeken, omdat er mogelijk explosieven aanwezig waren. De weg richting Nijmegen blijft voorlopig afgesloten voor onderzoek.