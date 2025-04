Klein kindje komt in water terecht in Alkmaar: 'Erg verdrietig'

Een klein kindje is woensdagochtend in het water terechtgekomen in Alkmaar. Dat bevestigt de politie aan Hart van Nederland. Het kind is overgebracht naar het ziekenhuis.

Het ongeluk gebeurde rond 11.30 uur bij het water langs het Oudiepad, ter hoogte van de Avegaarstraat. Op beelden is te zien dat er een kinderwagen op zijn kant ligt.

Hoe het heeft kunnen gebeuren, is nog niet duidelijk. "Het is erg verdrietig", laat de woordvoerder weten.