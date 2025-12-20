Volg Hart van Nederland
Kindje op step aangereden in voetgangersgebied Deventer

Ongeluk

Vandaag, 20:14

Een jong kind met een stepje is aan het eind van de middag in het voetgangersgebied van Deventer geschept door een bestelbus. Het kind is zwaargewond naar het ziekenhuis vervoerd. Veel mensen die ook in het voetgangersgebied liepen, zagen het ongeluk gebeuren.

Het ongeval gebeurde op de kruising van de Brink en de Keizerstraat. Daar mogen in uitzonderlijke gevallen voertuigen in de voetgangerszone rijden, omdat ze bijvoorbeeld moeten laden en lossen. De bedoeling is dat ze dan stapvoets rijden, maar volgens omstanders reed het busje 'relatief hard.'

Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren wordt nog onderzocht. De chauffeur zou door de politie meegenomen zijn voor verhoor.

Door Redactie Hart van Nederland

