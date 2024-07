Kindje en vader naar ziekenhuis na ongeluk met bakfiets

Bij een ongeval in Noordwijk zijn een vader en zoon gewond geraakt na een ongeluk met hun bakfiets. Beide slachtoffers zijn voor controle naar het ziekenhuis gebracht.

Het incident vond plaats op de rotonde van de Weteringkade in Noordwijk. Hoe het ongeval precies kon gebeuren, is nog onduidelijk. V olgens een correspondent ter plaatse stak de bakfiets de rotonde over en had voorrang, maar werd toch geraakt door een auto.

Ziekenhuis

Hulpdiensten waren snel ter plaatse. De vader en zijn zoon zijn ter controle naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met de slachtoffers gaat, is onduidelijk.