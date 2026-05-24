Spelende kinderen vinden lijk in Brabants bos

In een natuurgebied in Brabant hebben kinderen zaterdagavond tijdens een bosspel een lijk gevonden. De hulpdiensten werden direct opgeroepen en de marechaussee deed tot laat in de nacht onderzoek op de locatie bij de Sportparkweg in Rijen.

Voor de kinderen en begeleiders is professionele opvang en ondersteunen geregeld. De politie heeft het voorval bevestigd en noemt het incident heftig voor de betrokkenen. De persoon is niet door een misdrijf om het leven gekomen.