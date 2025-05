Jonge kinderen geschept bij woonboulevard Apeldoorn, één zwaargewond

In Apeldoorn zijn woensdagmiddag twee jonge kinderen aangereden op een parkeerplaats bij de woonboulevard aan Het Rietveld. De jongens, volgens een verslaggever ter plaatse tussen de 6 en 10 jaar oud, renden tussen auto’s door en kwamen terecht voor een rijdende Mercedes. De bestuurder kon hen niet meer ontwijken.

Eén van de kinderen raakte zwaargewond en liep een ernstige beenbreuk op. Voor hem werd ook een traumahelikopter opgeroepen, die landde langs de Zutphensestraat. Drie ambulances kwamen ter plaatse. Beide jongens waren aanspreekbaar en zijn met de ambulance naar het ziekenhuis in Nijmegen gebracht. De trauma-artsen hoefden niet mee.

De aanrijding gebeurde rond half zes, vlak voor restaurant Orange. De meeste winkels op de woonboulevard waren al gesloten. Toch stonden nog enkele tientallen mensen van een afstand toe te kijken.

Onderzoek

De bestuurster van de Mercedes bleef ongedeerd, maar is flink geschrokken. Zij wordt wel verdacht van het overtreden van artikel 6 van de Wegenverkeerswet, wat inhoudt dat er mogelijk sprake is van lichamelijk letsel door schuld. Dat is standaard bij dit soort ongelukken.

De politie onderzoekt het incident. De verkeersongevallenanalyse is aanwezig op de plek van het ongeluk, en een deel van de parkeerplaats is met linten afgezet.