Kindje zwaargewond bij aanrijding in Giethoorn

Een kind is vrijdagmiddag zwaargewond geraakt bij een aanrijding met een auto in Giethoorn. Het ongeluk gebeurde rond 17.15 uur op de Beulakerweg (N334), in de buurt van de splitsing met de Hazelaar. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd.

Het is nog onduidelijk of het slachtoffer op de fiets zat of te voet was. Ook is niet bekend of het om een jongen of een meisje gaat.

De Beulakerweg is tijdelijk afgesloten voor onderzoek naar de toedracht van het ongeluk.