Kind zeer ernstig gewond na aanrijding door lijnbus

In Almere is een kind woensdagmiddag zeer ernstig gewond geraakt na een aanrijding door een bus. Volgens Omroep Flevoland verkeert het kindje in kritieke toestand.

Hoe het ongeluk aan de Willem Bontekoestraat heeft kunnen gebeuren is nog niet duidelijk. Ook kan de politie nog niet zeggen of er sprake is van een strafbaar feit.

Het was een zeer heftig ongeval, de politie zegt dat ooggetuigen terecht kunnen bij Slachtofferhulp.