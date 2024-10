Kind van 2 jaar valt van balkon in Spijkenisse

In Spijkenisse is woensdagmiddag een meisje van 2 jaar van het balkon van een woning gevallen, meldt de politie. Het kindje is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Het incident gebeurde iets voor 17.00 uur op de Krekelveen. De politie onderzoekt hoe het heeft kunnen gebeuren en zoekt getuigen.

Naar ziekenhuis

Hoe het met het meisje is, is niet bekendgemaakt. Maar volgens een woordvoerster van de politie zegt het feit dat zij met spoed moest worden overgebracht naar het ziekenhuis wel iets over de ernst van de verwondingen.

Veel kinderen gewond

Afgelopen zomer raakten in de omgeving van Rotterdam veel jonge kinderen gewond door een val uit een raam. Dat gebeurde in augustus in Delfshaven en Rotterdam-West. Eind juli raakten jonge kinderen in Rotterdam en Vlaardingen gewond. In alle gevallen was sprake van een ongeval, liet de politie in augustus weten.

