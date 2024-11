'Kind raakt zwaargewond bij aanrijding in Staphorst'

In Staphorst is zaterdagmiddag een heftig ongeval gebeurd. Volgens De Stentor is bij het ongeluk een kind zwaargewond geraakt.

De politie kan dit niet bevestigen. De krant meldt dat een auto rond 13.15 uur op de Parallelweg tegen een kind aan botste. Het kind kwam op dat moment vermoedelijk uit de bosjes gerend, meldt een correspondent ter plaatse.

Drie ambulances en een traumahelikopter kwamen snel ter plaatse om hulp te verlenen. De weg werd tijdelijk afgesloten en het slachtoffertje werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht.