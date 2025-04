Kind omgekomen bij ongeluk met landbouwvoertuig in Stolwijk

In het Zuid-Hollandse Stolwijk is vrijdag een kind om het leven gekomen door een ongeluk met een landbouwvoertuig. Het ongeval gebeurde op de Beijerscheweg, bevestigt de politie.

Wat er precies is gebeurd, is nog niet duidelijk. De politie is ter plaatse en doet onderzoek naar de toedracht van het incident. Verdere details zijn nog niet bekendgemaakt. Een woordvoerder kon vrijdagavond nog geen aanvullende informatie geven over het slachtoffer of de omstandigheden.

Hart van Nederland/ANP