Kind omgekomen bij ongeluk op A28 bij Beilen, vier zwaargewonden

Een kind is zondag omgekomen bij een eenzijdig ongeval op de afrit van de A28 bij het Drentse Beilen. In de auto zaten twee volwassen en drie kinderen.

Een van de kinderen kwam om en de andere vier inzittenden raakten zwaargewond. De politie onderzoekt hoe het incident heeft kunnen gebeuren.

Traumahelikopters ingezet

Het ongeval gebeurde omstreeks 08.50 uur. De brandweer was met meerdere voertuigen aanwezig. Ook waren zeven ambulances en een traumahelikopter ter plaatse. Een tweede traumahelikopter zou ook zijn ingezet, aldus een correspondent ter plaatse.

Helaas mocht hulp bij een van de kinderen niet meer baten. Het slachtoffer overleed op de plek van het ongeluk. De andere vier inzittenden raakten zwaargewond en zijn naar het ziekenhuis vervoerd. Of zij in levensgevaar zijn, kan de politie niet zeggen.